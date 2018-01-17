Били ножом жестоко и упорно: в Оренбурге зарезали бизнесмена с ребенком и пытались сжечь их тела

Страшное двойное убийство совершено сегодня утром в Оренбурге. Жертвами неизвестных преступников стали 35-летний местный бизнесмен и его семилетний сын. Их тела со связанными руками и с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в салоне внедорожника «Ленд Крузер 200», принадлежащему убитому главе семьи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство), но в связи с большим резонансом оно передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Оренбургской области, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, автомобиль с телами убитых был найден около 9 часов утра во дворе жилых домов по улице Карагандинской. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следователи выясняют все обстоятельств совершенного преступления и «устанавливают лиц, причастных к его совершению», отмечается в сообщении.

Подробности жестокой расправы над предпринимателем и его сыном приводит телеграм-канал Mash. По его данным, мужчина утром повез своего семилетнего сына в школу и с собой захватил пакет с мусором, чтобы выбросить в бак. В тот момент, когда он вышел наружу, чтобы выбросить мусор, к нему подъехала черная «Лада Приора». Из авто вышли несколько неизвестных и ударили мужчину несколько раз ножом, после чего подошли к его внедорожнику. Увидев внутри мальчика, преступники нанесли ему несколько ножевых ранений, а затем перегнали машину с их телами в соседний двор. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли внедорожник и скрылись.

Убитым бизнесменом оказался Денис Чернов, занимавшийся оценкой пострадавших в дорожных авариях автомобилей, сообщает издание ural56.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он проживал с семьей в соседнем от места убийства доме.

Следствие рассматривает несколько версий преступления: профессиональная деятельность предприниматели и личная неприязнь.

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

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