Мать четверых детей погибла в результате взрыва в доме в центре Ижевска

В результате взрыва газа в многоэтажке Ижевска погибла 39-летняя женщина – многодетная мать. Детей в момент происшествия не было дома. По факту взрыва бытового газа ведется проверка, сообщили в республиканском управлении СКР.

ЧП случилось в 10:53 в одной из квартир на шестом этаже десятиэтажного жилого кирпичного дома по Пушкинской улице в центре Ижевска. В результате взрыва в жилище вспыхнул огонь, но к моменту прибытия пожарных пламя потухло само. Взрывной волной повреждено окно на кухне, обстановка и входная дверь в квартиру. На месте инцидента обнаружено тело арендовавшей данную квартиру женщины. Жильцы подъезда эвакуированы, временно отключено газоснабжение.

По данным СМИ, у погибшей остались четверо детей, которых в момент взрыва не было дома. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС, МВД, представители горадминистрации.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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