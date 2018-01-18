«Не на что доехать до школы»: СКР начал проверку после жалобы учителей Путину на задержку зарплаты

Следователи начали проверку после сообщений в СМИ о задержке выплаты заработной платы педагогам школы №18 в Чите, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что в ходе проверки «будут опрошены педагоги и руководство школы, другие должностные лица». Также следователи запросят необходимые финансовые документы. Проверку назначил руководитель управления Юрий Русанов и поручил ее проведение следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел.

Ранее местные СМИ сообщили, что учителя школы №18 краевого центра обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с невыплатой остатков заработной платы за декабрь. Педагоги в своем обращении заявили, что зарплату за первую половину минувшего месяца им выдали 25 декабря, но больше денег не поступало. Авторы письма отмечают, что некоторым педагогам не на что доехать до школы и погасить кредиты.

Учителя просят Путина обратить внимание на то, что городской комитет образования неоднократно изменял сроки выплаты зарплаты, в учебном году деньги постоянно выплачивались с задержками, а сами выплаты сократились, сообщает ИА «Чита.ру». При этом агентство обращает внимание, что региональный минфин перечислил муниципалитетам средства на зарплаты педагогов еще 12 января. Зампредседателя краевой организации профсоюзов работников образования Нэлла Поликарпова накануне сообщила, что учителя в Чите и большинстве муниципалитетов уже полностью получили зарплату за декабрь прошлого года.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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