Томский чиновник попался на разглашении государственной тайны

В отношении госслужащего в Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК (разглашение государственной тайны). Чиновнику грозит до четырех лет тюрьмы.

​«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления было установлено, что служащий одного из государственных учреждений передал сведения, составляющие государственную тайну, лицам, не имеющим соответствующего допуска», – сообщает «РИА Томск» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

В ФСБ не назвали имя и должность чиновника, который распространил информацию с грифом «секретно».

Кроме того, в ведомстве уточнили, что при выявлении фактов разглашения гостайны особое внимание сотрудники спецслужб уделяют областям, сведения из которых могут наиболее критично сказаться на безопасности государства. Речь идет о научно-образовательном, топливно-энергетическом и военно-промышленном комплексах.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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