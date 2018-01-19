В аэропорту Якутска инвалид-колясочник остался один на 40-градусном морозе

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР РФ возбудило уголовное дело после того, как инвалида-колясочника высадили из самолета, но не провели в здание аэропорта. Женщине пришлось ждать помощи на сорокаградусном морозе

Инцидент произошел 9 января, сообщает пресс-служба управления СКР. К правоохранителям обратилась дочь потерпевшей. Она рассказала, что 89-летняя женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске, прибыла в Якутск авиакомпанией Ангара». Пассажирка оплатила использование специального подъемного устройства, однако сотрудники аэропорта и перевозчика не проводили женщину в здание аэропорта. Она выбралась из самолета с помощью других пассажиров, но попасть в здание аэропорта не смогла и вынуждена была находиться на улице при температуре воздуха -40°С.

По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 19.01.18

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