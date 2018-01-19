В Кирове строительный кран рухнул на жилой дом, один человек погиб

В городе Кирове башенный кран упал на двухэтажный жилой дом. Погиб крановщик, еще два человека получили травмы. В результате ЧП две квартиры оказались разрушены, поврежден припаркованный рядом с домом автомобиль. Прокуратура и СКР проводят проверку.

По информации ГУ МЧС России по Кировской области, инцидент произошел около 11 утра в Октябрьском районе. Башенный кран упал на двухэтажный кирпичный дом и пробил деревянную крышу. В результате происшествия погиб крановщик, сотрудники МЧС извлекли его тело из кабины крана. Одному из жильцов потребовалась медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Один работник строительной организации был доставлен в больницу.

Фото: СУ СКР по Кировской области

Из поврежденного здания усилиями спасателей эвакуировали 12 человек, среди них двое детей. По предварительным данным повреждены две квартиры. В доме отключено электроснабжение и газ. Идет разбор завалов.

На место трагедии прибыл мэр Кирова Илья Шульгин. Он заявил, что жильцы данного дома сегодня же будут размещены в маневренном фонде. В настоящее время определяются конкретные адреса размещения, сообщила пресс-служба городской администрации.

Тем временем, прокуратура Кировской области инициировала проведение проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности, градостроительного законодательства. Кроме того, доследственную проверку по факту падения башенного крана проводит областное управление СКР.

Киров, Служба информации РИА «Новый День»

Киров. Другие новости 19.01.18

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