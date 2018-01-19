На Ставрополье массово погибают журавли

На Ставрополье следователи организовали проверку по факту гибели более 200 журавлей. Тушки птиц были обнаружены в конце декабря. Анализ показал, что они погибли от отравления азотными удобрениями.
Более 200 мертвых журавлей обнаружил инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира вдоль береговой линии озера Соленого в Александровском районе.
Лабораторные исследования показали, что причиной смерти птиц стало отравление азотными удобрениями. Причиненный государству ущерб может составить свыше 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.
Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»
Ставрополь. Другие новости 19.01.18
До выборов президента осталось 58 дней: в центре Челябинска ночью вырубили реликтовые сосны (ФОТО). / В Кирове строительный кран рухнул на жилой дом, один человек погиб. / Отрубленные пальцы, разбитые головы: стали известны травмы пострадавших при нападении на школу в Бурятии. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»