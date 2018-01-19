На Ставрополье массово погибают журавли

На Ставрополье следователи организовали проверку по факту гибели более 200 журавлей. Тушки птиц были обнаружены в конце декабря. Анализ показал, что они погибли от отравления азотными удобрениями.

Более 200 мертвых журавлей обнаружил инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира вдоль береговой линии озера Соленого в Александровском районе.

Лабораторные исследования показали, что причиной смерти птиц стало отравление азотными удобрениями. Причиненный государству ущерб может составить свыше 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

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