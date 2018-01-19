В Геленджике грузовик протаранил четыре автомобиля и влетел в жилой дом

В центральной части города-курорта Геленджик произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Фура пролетела через перекресток, едва не сбив пешеходов, и врезалась в жилой дом.

Авария произошла около полудня. 58-летний водитель грузовика Scania столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отбросило на дерево. Затем фура пролетела по тротуару, зацепила еще два автомобиля и врезалась в столб линии электропередач и частный дом, повредив припаркованный у здания автомобиль Kia. Об этом пишут «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В полиции уточнили, что в результате аварии с незначительными повреждениями госпитализированы два человека. По предварительным данным, причина ДТП – отказ тормозов у грузового автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, а также бригады, занимающиеся восстановлением подачи электроэнергии и дорожного ограждения.

Геленджик, Служба информации РИА «Новый День»

Геленджик. Другие новости 19.01.18

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