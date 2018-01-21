Мэра Махачкалы арестовали на десять суток

Главу администрации Махачкалы Мусу Мусаева заключили под стражу на десять суток. Градоначальника подозревают в причинении ущерба бюджету на 80 млн рублей. Адвокаты мэра намерены обжаловать решение.

Постановление об аресте Мусаева вынес Советский районный суд Махачкалы. Чиновник проведет под стражей десять суток, если ему за это время будет предъявлено обвинение, то арест продлят до двух месяцев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, весной 2016 года Мусаев передал в собственность ОАО «АСПК» участок земли, принадлежащей республике, площадью 17,5 тысяч квадратных метров. Сумма сделки составила 1,1 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено после того, как в Дагестан с проверкой приехали 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств. Эксперты оценили рыночную стоимость этого участка в 81 млн рублей. Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Сам Мусаев заявляет о своей невиновности. «Получая ежедневно сотни документов на подпись, я не могу самолично заниматься экспертизой», – отметил мэр Махачкалы. Он настаивает на том, что вина лежит на главе юридического управления администрации города, который проводил экспертизу заявки на покупку земли.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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