В Удмуртии ребенок замерз насмерть. Возбуждено уголовное дело

В городе Воткинске Удмуртской Республики нашли тело 11-летнего школьника. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следователей, родители ребенка сообщили в полицию о его пропаже накануне вечером. Мальчик не пришел домой после школы. В результате поисковой операции тело школьника было найдено в садовом домике, сообщает республиканское управление СКР.

Правоохранители выяснили, что в садовом домике мальчик пил спиртные напитки с двумя сверстниками. Их личности установлены, с мальчиками работает следователь.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ижевск, Служба информации РИА «Новый День»

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