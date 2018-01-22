Под Саратовом собака из ружья застрелила охотника

Житель Саратовской области скончался от огнестрельного ранения. Оказалось, что в него выстрелила из ружья его собственная собака. Странный случай гибели мужчины проверяют следователи.

Инцидент произошел в нескольких километрах от поселка Дьяковка в Краснокутском районе. 64-летний охотник вышел из машины и выпустил из багажника собак, в этот момент один из питомцев лапой задел курок ружья, которое выстрелило.

Пенсионера доставили в больницу с огнестрельным ранением живота. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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