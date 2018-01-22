В небе над Ростовской областью едва не столкнулись самолеты

Два пассажирских самолета едва избежали столкновения в небе над Ростовской области.

Инцидент с опасным сближением авиалайнеров произошел минувшей ночью в районе города Морозовска, передает РЕН ТВ. По его данным, в кабине экипажа самолета «Боинг-737», выполнявшего рейс Москва – Грозный, сработала система предупреждения о возможном столкновении (TCAS). В этот момент над лайнером всего на 300 метров выше пролетал самолет Минеральные Воды – Москва, в котором также сработала экстренная система оповещения.

В ситуацию незамедлительно вмешались авиадиспетчеров. Благодаря их действиям самолеты удалось развести. Причина инцидента устанавливается.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 22.01.18

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