Пятеро приемных детей погибли при пожаре под Омском. Огонь вспыхнул после взрыва газа

Страшная трагедия произошла в Омской области: в огне погибли 5 приемных детей.

Пожар в частном доме, в котором находились несовершеннолетние, по предварительным данным, начался из-за взрыва газа. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ГУ МЧС РФ по Омской области, частный двухэтажный жилой дом в Седельниково Седельниковского района загорелся сегодня в 12:50 местного времени (09:50 мск). Спустя полчаса возгорание было локализовано. Сейчас пожарные продолжают тушить огонь.

Пожар произошел в доме, где проживала благополучная семья с 7 приемными детьми. В результате трагического происшествия 5 детей погибли – сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет.

52-летняя приемная мать детей доставлена в больницу. Двое других детей и их 54-летний приемный отец не пострадали. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

По версии СКР, причиной трагедии мог стать хлопок газовоздушной смеси. Точная причина возгорания станет известна после проведения пожарно-технической экспертизы.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования следователи оценят действия супружеской пары, а также действия (бездействия) органов опеки и попечительства, на контроле которых находится семья.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 22.01.18

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