В Иркутске трое рабочих обварились кипятком. Двое из них скончались

В результате аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ погибли два рабочих. По данному факту сотрудники следственного отдела по Свердловскому району Иркутска возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.216 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, установлено, что авария произошла на ответвлении распределительной теплотрассы, проходящей близ Ново-Иркутской ТЭЦ, вчера днем, 22 января. Во время ремонтных работ произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате трое сотрудников тепловых сетей получили ожоги различной степени. Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Сегодня утром двое из пострадавших скончались в больнице.

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения. На месте происшествия работают следователи, устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 22.01.18

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