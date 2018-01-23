В Новороссийске родители выбросили на свалку семимесячную дочь

На помойке в Новороссийске нашли семимесячную девочку. Прокуратура начала проверку.

По информации надзорного ведомства Краснодарского края, горожанка обнаружила плачущего ребенка возле мусорного контейнера на свалке в садоводческом товариществе в селе Глебовское и сообщила в правоохранительные органы. По словам женщины, младенец – дочь ее соседей. Сейчас правоохранители выясняют их местонахождение. Приехавшая на место бригада скорой помощи оценила состояние ребенка как удовлетворительное и увезла девочку в детскую городскую больницу.

Прокуратура Новороссийска начала проверку обстоятельств произошедшего, по итогам которой даст оценку работе органов системы профилактики по предупреждению преступных посягательств в отношении малолетней.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 23.01.18

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