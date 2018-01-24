Красноярская полиция ищет двух детей, пропавших в 35-градусный мороз

В городе Дудинке на севере Красноярского края в 35-градусный мороз пропали двое детей.

Накануне домой из школы не вернулся 13-летний мальчик. Также в розыск объявлена 12-летняя девочка: школьница пропала по дороге из школы домой. Местонахождение детей до сих пор неизвестно.

По данным регионального полицейского главка, сегодня ночью на поиски школьников вышли наряды полиции, сотрудники по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. Поисковая операция осложнялась низкими температурами воздуха: ночью морозы достигали минус 35 градусов.

Правоохранители проверяют возможные места, где могут находиться пропавшие, обследуют подъезды, чердаки, устанавливают круг знакомых учеников.

Красноярск, служба информации РИА «Новый день»

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