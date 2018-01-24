Обмороженный водитель из Марий-Эл отблагодарил тюменские службы за спасение на дороге

На одной из дорог в Уватском районе Тюменской области дальнобойщик из Марий-Эл оказался в тяжелой ситуации. Ему на помощь оперативно пришли сотрудники ГИБДД, скорой помощи и дорожных служб, за что он выразил им благодарность. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России, большегруз съехал в кювет на 507-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

Выяснилось, что ДТП произошло из-за того, что у 64-летнего жителя Марий-Эл Владимира Данилова были обморожены руки, и он не справился управлением грузовиком MAN. Травму он получил, когда в перчатках ремонтировал автомобиль на сильном морозе в Когалыме. То, что получил обморожение, мужчина понял уже в пути, когда на руках появились волдыри.

Водитель попытался обогнать попутный автомобиль, но обмороженные руки не дали ему возможности завершить маневр безопасно, и большегруз съехал в кювет, повредив при этом трубки подачи воздуха и колеса.

Медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД, оперативно прибыв по вызову, оказали помощь водителю и обогрели его. Несколько часов с помощью тяжелой техники ДРСУ-6 Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия автоинспекторы пытались вытащить большегруз из кювета, однако эти попытки закончились безрезультатно. Вечером дорожники доставили Владимира Валентиновича в гостиницу.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали, что сегодня работы по буксировке большегруза будут продолжены, если не удастся вытащить машину из кювета, будут ждать потепления до -25 градусов, чтобы вытащить «МАН» с помощью автокрана.

Владимир Данилов поблагодарил уватских сотрудников ГИБДД, фельдшеров скорой помощи и дорожников за быструю помощь и неравнодушие к нему, обычному человеку, попавшему в трудную ситуацию в сложных погодных условиях. Он сказал, что не мог и подумать, что здесь, на севере, на пустынной трассе оперативные службы так быстро реагируют на чужую беду.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 24.01.18

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