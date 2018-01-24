В Сибири кондуктор высадила ребенка из автобуса в минус 35. СКР начал проверку

Следователи в Новокузнецке проверяют информацию о том, что кондуктор высадила из автобуса 11-летнюю девочку на 35-градусный мороз.

Сотрудникам СКР установят номер маршрута, кондуктора, обстоятельства произошедшего, а также получил ли ребенок какой-либо вред здоровью, сообщается на сайте управления ведомства по Кемеровской области. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее местные СМИ сообщили, что вечером 23 января кондуктор заставила выйти из автобуса, принадлежащего частному перевозчику, 11-летнюю девочку после того, как у нее не сработала транспортная карта, а денег у школьницы не оказалось. На улице в это время было минус 35 градусов.

Девочка не запомнила номер маршрута, сообщили в мэрии города, заверив, что ребенок не пострадал. «Вечером будет собрание перевозчиков, будем разбираться», – сообщили ТАСС в городской администрации.

С 20 января в Кемеровской области стоят сильные морозы: температура воздуха достигает местами минус 40 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение. От переохлаждений и обморожений за последние несколько дней пострадали 118 человек, 55 из них понадобилась госпитализация.

Новокузнецк, служба информации РИА «Новый День»

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