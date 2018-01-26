СКР проверит больницу в Сочи, где медсестры выбросили пациента на улицу

Следственный комитет заинтересовался сообщением об инциденте с пациентом в Сочи. Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором медсестры вывозят мужчину из больницы и бросают в гаражах. Затем скорая помощь вновь забирает пострадавшего.

Ролик появился на канале «Типичный Краснодар» на YouTube. В первой части видно, как две медсестры в форменной одежде вывозят мужчину на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения, оставляют пациента на улице и уходят обратно, прихватив с собой коляску. Затем съемки ведет очевидец, мужчину с травмами погружают на каталку медики скорой помощи. Они удивляются словам о том, что пострадавший попал сюда из больницы.

Как выяснилось, инцидент произошел в городской больнице №4. По словам медсестер, пациент, поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, настаивал, чтобы его выписали немедленно и утверждал, что на улице его ждет друг, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в краевом Минздраве. Санитарки выполнили просьбу мужчины. Позже пострадавшего нашел в гаражном кооперативе полицейский, он и вызвал скорую.

По поручению губернатора Краснодарского края Минздрав проводит проверку по данному факту. Кроме того, доследственную проверку организовало краевое управление СКР. Проверочные мероприятия проводит и прокуратура Сочи.

В управлении здравоохранения администрации Сочи заявили, что медсестры, участвовавшие в инциденте, будут уволены по результатам служебной проверки.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 26.01.18

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