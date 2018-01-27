Семья из пяти человек погибла при пожаре в Пермском крае: среди жертв – двое детей

В результате пожара в частном доме в поселке Ильинский в Пермском крае погибла семья из пять человек, в том числе двое детей. В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинения смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По информации краевого управления МЧС, деревянный дом и баня на улице Ломоносова вспыхнули в 00:34 по местного времени (10:34 мск). К месту пожара выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электросетей. Возгорание ликвидировали спустя полтора часа. Огонь уничтожил баню и веранду дома.

На месте происшествия были обнаружены тела 5 человек: 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и двоих их детей в возрасте 5 и 7 лет, а также 77-летней женщины – матери погибшего мужчины.

В СКР отметили, что судмедэксперт при осмотре тел не обнаружил «видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления».

В ведомстве также сообщили, что судебные экспертизы для выяснения причины смерти погибших людей и произошедшего пожара будут назначены после осмотра места происшествия. Расследование уголовного дела взял под личный контроль под личный контроль руководитель следственного управления.

Отметим, что из всей семьи в живых остался только старший 16-летний ребенок, который не поехал со всеми на дачу.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 27.01.18

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