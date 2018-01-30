В тбилисском метро полоток рухнул на головы пассажиров, есть пострадавшие

В метрополитене грузинской столицы 11 человек были ранены обрушившимся потолком. Движение на аварийной ветке подземки остановлено, идет разбор завалов.

По данным телеканала «Рустави 2», ЧП произошло на станции «Варкетили». По словам очевидцев, металлическая конструкция рухнула прямо на головы ожидавших поезд пассажиров. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что различными травмами госпитализированы 11 человек.

В настоящее время движение составов в этом направлении перекрыто. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Отмечается, что станцию «Варкетили» недавно отремонтировали, был полностью обновлен интерьер и установлен подвесной потолок. Причины обрушения не называются.

Тем временем, МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 30.01.18

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