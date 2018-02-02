Скандал: учительница отрезала школьнице волосы на уроке за «плохую прическу»

В Ростовской области учительница во время урока отрезала школьнице волосы. Педагогу не понравилось, что девочка пришла на занятия с распущенными волосами.

Инцидент произошел в лицее №16 города Волгодонска. Учительница попросила девочку заплести волосы, но та убрала их под водолазку. Педагога это не устроило, и она подошла к ученице и отрезала ножницами прядь, сообщают местные СМИ со ссылкой на мать одноклассницы пострадавшей девочки.

Женщина сообщила, что ранее родители неоднократно жаловались на методы учительницы Татьяны Алексеенко в городской отдел образования. По ее словам, педагог критиковала внешний вид школьниц, обзывала их, унижала при одноклассниках. Из-за этого они часто приходили домой в слезах, утверждает мать школьницы.

Родители отправили электронное обращение в Министерство образования Ростовской области с жалобой на непозволительные «воспитальные приемы» учительницы. Сейчас они готовят коллективное письмо в прокуратуру.

В администрации лицея заявили, что в учебном заведении проводится служебная проверка. Директор лицея Людмила Лушникова пообещала извиниться перед родителями за педагога. В лицее также сообщили, что Алексеенко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Ее уже отстранили от уроков.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

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