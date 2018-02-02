В Красноярске педофил проник в гостиницу и надругался над 7-летней девочкой

В Красноярске педофил беспрепятственно попал в гостиницу и изнасиловал 7-летнюю девочку, которая приехала с группой на соревнования по фигурному катанию. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако позже его удалось задержать.
60-летний мужчина накануне ночью проник в гостиницу на улице Высотной. В это время там проживала команда юных фигуристок из Читы, сообщает местное издание tvk6.ru. Преступник надругался над одной из девочек и спокойно покинул отель.
«На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции краевого центра. К розыскным мероприятиям подключились оперативники Управления уголовного розыска», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Обнаружить педофила удалось сотрудникам патрульно-постовой службы. Они заметили мужчину на остановке, он распивал алкоголь. Во время беседы правоохранители убедились, что приметы мужчины совпадают с ориентировкой. Подозреваемого задержали. Ранее он был судим за мошенничество и телефонный терроризм, пишет Newslab.
Кроме того, полицейские направили представление в адрес частной охранной фирмы «Ураган», которая занимается охраной гостиницы. Представление также было вынесено руководству отеля.
Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»
Красноярск. Другие новости 02.02.18
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