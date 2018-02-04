На пожаре в Пермском крае погибли два ребенка

В Кунгурском районе Пермского края при пожаре погибли два ребенка. Следователи устанавливают причины, сообщили в региональном СУ СКР. Возгорание в одной из квартир 4-квартирного дома барачного типа в селе Серга произошло в ночь на 4 февраля.

В результате пожара погиб 10-летний мальчик и его 8-летняя двоюродная сестра, приехавшая в гости со своим отцом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). При осмотре тел на месте, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено, уточнили в пресс-службе следственного управления.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, установление причины возгорания, назначаются необходимые судебные экспертизы, на месте работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя Кунгурского МСО Виталия Игнатенко. Расследование уголовного дела продолжается.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 04.02.18

В Сирии сбит еще один самолет ВКС РФ. Ликовавших террористов «Ан-Нусры» уничтожили. / В Подмосковье опекуны пытались убить 3-летнего мальчика. / Посол РФ: Пентагон нашел «страшилку» для оправдания оборонных расходов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»