В Якутске трехлетний малыш гулял босиком в сорокаградусный мороз

В Якутске трехлетний ребенок выбежал из дома без верхней одежды и обуви. В результате мальчик был госпитализирован с обморожением ног. СКР проводит проверку.

По данным следствия, мать оставила сына под присмотром родственника и ушла в магазин. Мужчина бросил малыша одного, тот выбежал на улицу. Мальчика увидели прохожие и занесли в магазин, сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР.

В это время, по информации синоптиков, в городе было около – 40 градусов по Цельсию. Врачи диагностировали у ребенка отморожение обеих стоп первой-второй степени. Мальчик госпитализирован в ожоговое отделение «Центра экстренной медицинской помощи».

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Выясняется, каким образом ребенок остался без присмотра взрослых.

Якутск, Служба безопасности РИА «Новый День»

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