В Саратове 5-летний мальчик умер от холода в яме около дома

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребенка при падении в яму. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла территории Ленинского района города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Установлено, что днем 3 февраля бабушка отправилась на прогулку с внуком. Вблизи жилого дома ребенок провалился в углубление между бордюрным камнем и заснеженной поверхностью земли, где спустя некоторое время скончался. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, смерть мальчика наступила из-за переохлаждения организма.

По данным местных СМИ, ребенок провалился в недостроенный канализационный люк во дворе дома №79 по проспекту 50 лет Октября. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена строительно-техническая судебная экспертиза для выявления допущенных нарушений при строительстве и эксплуатации указанного объекта. Кроме того, у руководства управляющих компаний, расположенных вблизи места происшествия, изъята правоустанавливающая документация, которая в настоящее время анализируется следователями в целях установления конкретных виновников трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 05.02.18

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