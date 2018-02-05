Мэр сибирского поселка покинул пост после гибели двух детей в яме, оставленной коммунальщиками

В поселке Колывань в Новосибирской области два ребенка утонули в яме, которую вырыли работники коммунальной службы. Жители населенного пункта вышли на митинг и потребовали отставки мэра.

Трагедия произошла 2 февраля. Два брата 6 и 11 лет упали в глубокую яму, заполненную водой. Мальчики не смогли выбраться и утонули. Местное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным следствия, 22 ноября 2017 года яму глубиной более трех метров раскопали работники МУП «Коммунальное хозяйство», чинили водопровод. Затем яма наполнилась водой. Однако коммунальные службы не только не засыпали углубление, но и не огородили должным образом, что и стало причиной гибели детей.

Правоохранители задержали директора МУП, суд отправил его в СИЗО на два месяца. «Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации», – сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

5 февраля жители поселка вышли на митинг. Они обвинили в полном бездействии районную и поселковую администрацию и организовали сбор подписей за отставку главы района и всей его команды, пишет Тайга.инфо. Мэр Колывани Алексей Дорофеев объявил о решение уйти с поста. Полномочия главы рабочего поселка временно исполняет заместитель главы администрации Щербинина Наталья.

Тем временем, по данным источника издания, в район направлена специальная комиссия. Кроме того, региональные власти намерены проверить коммунальные службы Колывани «на наличие системных недоработок при производстве аварийных работ».

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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