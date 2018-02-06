В Якутии сотни школьников слегли с ангиной и бронхитом из-за низкой температуры в классах

В республике Саха (Якутия) ученики шести школ массово заболели из-за несоответствия температуры воздуха в классах принятым нормам. В отношении директоров учебных заведений возбуждены дела об административных правонарушениях.

Проверку в школах Нюрбинского района провели сотрудники республиканской прокуратуры совместно со специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии». «Согласно полученным измерениям температура воздуха в помещениях шести школ района не соответствовала требованиям законодательства. В ряде учебных кабинетов температура колебалась от +9°С до +15°С, вместо положенных +18+ 22°С», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Холод в помещениях стал причиной увеличения числа простудных заболеваний у учащихся. Более 300 школьников обратились к медикам с симптомами катаральной ангины, острого бронхита, острого ларингита, аллергии от сырости и холода.

Шесть директоров школ стали фигурантами дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений».

Кроме того, прокуратура обратилась в районную администрацию с требованием решить вопрос о финансировании школ, чтобы устранить несоответствие температурного режима.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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