В Сибири отец 7 лет насиловал дочь и выкладывал порно с ребенком в Сеть

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего педофила, который на протяжении семи лет насиловал свою малолетнюю дочь, снимал издевательства на видео и размещал в интернете.

По данным следствия, извращенец надругался над 7-летней дочерью еще в 2008 году. Он продолжал совершать насильственные действия сексуального характера вплоть до 2015 года, снимая все происходящее на видео. В 2017 году он выложил материалы в Сеть. На порнографическое видео обратили внимание сотрудники управления «К» краевого полицейского главка. Правоохранители оперативно установили автора. Насильника задержали в январе и отправили под арест.

Педофил в ходе допроса признался в содеянном. Следствию предстоит установить другие эпизоды его преступной деятельности, отметили в региональном управлении Следственного комитета.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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