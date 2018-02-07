Следователи выясняют причины смерти полпреда ставропольского губернатора

Полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова обнаружили мертвым в его доме в Ставрополе, сообщили в пресс-службе губернатора края.
«Это большая неожиданность и шок для нас. Губернатор выразил соболезнования родным и близким Коробейникова», – приводит «Звезда» слова сотрудника пресс-службы. На место обнаружения тела высокопоставленного чиновника выехали сотрудники правоохранительных органов. По одной из версий, Коробейников свел счеты с жизнью.
Ставрополь, Иван Гридин
Ставрополь. Другие новости 07.02.18
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