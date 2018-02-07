Племянник главы Ингушетии случайно застрелился во время чистки ружья

В Ингушетии погиб племянник главы республики Юнус-Бека Евкурова. Первоначально о смерти Хасан Евкуров сообщили СМИ. Позже глава Ингушетии подтвердил данную информацию. По данным родственника погибшего, мужчина погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

«Хасан Евкуров вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову, сразу скончался на месте», – приводит слова родственника племянника руководителя республики ТАСС.

Ранее сообщалось, что Хасана Евкурова нашли с огнестрельным ранением головы вечером 6 февраля в его доме в станице Троицкой в Ингушетии. Рядом с его телом лежало охотничье ружье.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в настоящее время находится в рабочей поездке в Катаре. Он подтвердил информацию о гибели племянника в комментарии РБК, отметив, что этим делом сейчас занимается полиция.

Назрань, служба информации РИА «Новый День»

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