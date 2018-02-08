Под Красноярском возбудили дело о массовых беспорядках в отношении гастарбайтеров

В Красноярском крае по факту организации и участия в массовых беспорядках возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СКР. В ведомстве рассказали, что ЧП случилось утром 03 февраля. Около 08:00 в следственные органы поступило сообщение о том, что в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Красноярскому краю несколько человек организовали и приняли участие в массовых беспорядках.

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов «Росгвардии» сумели прекратить массовые беспорядки. Организаторы и все участники были доставлены в спецучреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «участие в массовых беспорядках» (ч.2 ст.212 УК РФ).

По предварительной версии следствия, утром 03 февраля около 20 иностранных граждан, содержащихся в трех комнатах на первом этаже, забаррикадировались в помещении, жгли матрацы, разбили несколько камер видеонаблюдения, дезорганизовав своими действиями работу учреждения. Основным требованием участников было улучшение условий содержания и скорейшая депортация на родину.

В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один участник, который по команде организаторов поджигал имущество спецучреждения, задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 08.02.18

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