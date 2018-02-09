В Нижегородской области родители выпрыгнули из окна, бросив трех детей гибнуть в горящей квартире

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Нижегородской области. СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, следователи проверят действия чиновников из органов опеки и попечительства.

Пожар в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного кирпичного жилого дома в поселке Афонино Кстовского района, вспыхнул около 6 часов утра. Следственный комитет сообщил, что родители троих детей спаслись, выпрыгнув из окна. Они рассказали, что в квартире находятся трое малышей. В ходе проверки всех помещений квартиры пожарные обнаружили тела троих мальчиков 2012, 2013 и 2017 годов рождения. Предположительно, дети отравились продуктами горения.

По данным МЧС, всего из жилого дома было эвакуировано 35 человек. Никто из них не пострадал. Пожар потушили в 07:30. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются. На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным следствия, очаг возгорания находился около двухъярусной детской кроватки.

Как выяснили следователи, ранее 23-летняя мать погибших детей состояла на профилактическом учете, а осенью 2017 года дети изымались из семьи, помещались в приют и дом ребенка. Позже мать сняли с профилактического учета. В связи с этим следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, отмечается в сообщении ведомства.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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