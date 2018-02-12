В Татарстане школьников накормили просрочкой, 36 детей попали в больницу

В Татарстане в минувшие выходные 38 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Большая часть заболевших – дети, все они учатся в «Казанбашской основной школе». Сегодня директор учебного заведения сам пришел к следователям и рассказал о нарушениях в школьной столовой.

По данным республиканского управления СКР, 10 и 11 февраля в Республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов и двое взрослых. Когда правоохранители приехали в школу, чтобы выяснить причины инцидента, они нашли следы попыток уничтожения просроченной продукции.

«Утром 12 февраля в Арский межрайонный следственный отдел с явкой с повинной обратился директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Подозреваемый сообщил о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием», – сообщает пресс-служба СКР.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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