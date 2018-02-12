В Вологде стоматолог удалил ребенку коренные зубы вместо молочных

В Вологде пойдет под суд бывший стоматолог, который удалил коренные зубы вместо молочных девятилетней девочке. В результате ребенок испытывает трудности с пережевыванием пищи. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».

Как сообщили в областном управлении СКР, инцидент произошел еще прошлой весной. Местная жительница заключила договор на оказание стоматологических услуг ее дочери. Девочке по ортодонтическим показаниям требовалось удалить два молочных зуба.

«Обвиняемый решил оказать данную услугу, не имея соответствующего образования по специальности «врач-стоматолог хирург». При этом он удалил два коренных зуба», – говорится в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что ребенок частично утратил жевательную функцию.

Обвиняемый признал свою вину. Дело передано в суд.

Вологда, Служба информации РИА «Новый День»

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