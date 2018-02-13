Подросток попал в больницу из-за воспламенившейся зарядки в кармане

В Краснодарском крае госпитализировали подростка с ожогами после возгорания зарядного устройства у него в кармане. Полиция начала проверку в связи с происшествием.

Инцидент произошел в Динском районе, сообщили в региональном полицейском главке. Сотрудники скорой помощи проинформировали о пострадавшем тинейджере полицию. Медики рассказали, что в кармане подростка загорелось портативное зарядное устройство. Юношу доставили в больницу. Правоохранители ведут проверку на данному факту, передает РИАН.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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