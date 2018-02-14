В Казани за кражу дорогих посылок арестовали шесть сотрудников почты

В казанском филиале «Почты России» задержаны шесть сотрудников, которых подозревают в краже дорогостоящих почтовых отправлений. Ущерб от действий почтовых воров оценивается в несколько миллионов рублей.

По данным полиции, в преступной схеме были задействованы начальник одной из смен, сортировщики и водители, передает «Интерфакс». Почтовые работники вскрывали посылки и забирали из них самые дорогие и пользующиеся спросом на вторичном рынке вещи – планшеты, смартфоны, комплектующие к компьютерной технике и другую ходовую электронику. Похищенные вещи раз в неделю вывозились на служебной машине, а затем продавались через интернет.

Злоумышленников вычислили сотрудники правоохранительных органов совместно со службой безопасности УФПС «Татарстан почтасы». Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).

Размер ущерба еще предстоит оценить. По предварительным данным, стоимость украденных вещей составляет несколько миллионов рублей.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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