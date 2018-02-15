Под Самарой многодетный отец заживо сжег двух сыновей и дочь

Три ребенка погибли при пожаре в частном доме в Самарской области. Матери и четверым детям удалось спастись. По подозрению в умышленном поджоге дома задержан глава семейства. Многодетный отец признался, что по пьяни устроил пожар в квартире и сбежал. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, огонь в одной из квартир одноэтажного дома в селе Лозовка Кинель-Черкасского района вспыхнул вечером 14 февраля около 22:30. После тушения возгорания были обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. В квартире проживала семья с детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. Четверо детей смогли выйти из квартиры сами. 30-летней матери малышей помогли выбраться из горящей квартиры соседи.

По подозрению в причастности к пожару задержан 25-летний глава семейства. На допросе мужчина признался в том, что, находясь в пьяном виде, сам поджег вещи в квартире и убежал.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. На месте трагедии работают следователи-криминалисты, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 15.02.18

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