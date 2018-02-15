В Красноярске отказались хоронить одиноких стариков – нет денег

В красноярских моргах скопилось около сорока тел, невостребованных родственниками. Среди них старики-одиночки и люди без определенного места жительства. Предприятие «Ритуальные услуги», которое должно хоронить таких граждан за счет казны, испытывает финансовые трудности.

По правилам, придавать трупы земле нужно в течение трех дней. Из бюджета на каждого выделяют около 8 тысяч рублей. По информации «ТВК Красноярск», с начала 2018 года в городе не похоронили ни одного. В результате в морге скопилось 37 тел.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что хоронить невостребованные тела входит в обязанность муниципального предприятия «Ритуальные услуги». «Это муниципальная нужда. Сейчас на предприятии сложилась сложная финансовая ситуация, там исполняющий обязанности директора написал заявление на увольнение. В течение двух недель вопрос решат, и захоронения будут сделаны», – рассказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Деньги на захоронение одиноких граждан перечисляет государство, но только по результатам проведенных работ, а возможности их провести у предприятия нет. На сегодняшний день долг «Ритуальных услуг» превышает 8 млн рублей.

Как пояснил телеканалу руководитель муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Александр Акентьев, был наплыв умерших из-за морозов, к тому же в праздники безродные тела не хоронили. По его словам, в настоящее время предприятие работает в штатном режиме. «К концу недели проблема будет снята», – уверил Акентьев.

Проблему захоронения невостребованных тел взяли на контроль в мэрии. Там пообещали, что уже 15 февраля первые 15 усопших отправятся на кладбище.

Стоит отметить, что подобная ситуация сложилась в Красноярске не впервые. В декабре 2016 года в морге накопилось четыре десятка тел усопших, и хоронить их начали только несколько месяцев спустя.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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