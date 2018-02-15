В Башкирии ученик ударил ножом одноклассника за вымогательство денег

В Башкирии девятиклассник ударил ножом одноклассника за вымогательство 100 рублей. Инцидент произошел накануне в школе №1 города Баймак. Возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское управление Следственного комитета.

По версии следствия, 15-летний ученик, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних, схватил одноклассника за шею и потребовал 100 рублей. Тот нанес ножевой удар в поясницу обидчика. Подростка госпитализировали.

В отношении первого учащегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия).

В СКР отметили, что действия второго тинейджера подпадают под статью 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), однако из-за возраста его нельзя привлечь к уголовной ответственности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. «В ходе расследования будет дана оценка эффективности принятых мер со стороны органов профилактики», – подчеркнули в ведомстве.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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