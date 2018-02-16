Пропавшего под Махачкалой четырехлетнего ребенка растерзали собаки

В Дагестане собаки насмерть загрызли четырехлетнего мальчика, сообщили в региональном управлении МВД.

Накануне в полицию поступило заявление о пропаже ребенка в поселке Семендер под Махачкалой. Правоохранители организовали поиски мальчика, в ходе которых нашли ребенка мертвым со следами укусов собак.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели мальчика, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

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