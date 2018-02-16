Новосибирский депутат ответит в суде за нападение на собственную жену

В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов города Барабинска за причинение средней тяжести вреда здоровью супруге. Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя утвердил заместитель Барабинского межрайонного прокурора Александр Девятов.

Народного избранника обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавшем длительное расстройство здоровья (ч.1 ст.112 УК РФ). По версии следствия, днем марте 2017 года в кухне частного дома между обвиняемым и его женой, с которой он не проживал вместе более года, произошла ссора по поводу её обращения в суд о взыскании алиментов.

В ходе конфликта злоумышленник стал требовать от жены вернуть ранее подаренное им золотое кольцо, однако получил отказ. Тогда с целью снять с руки потерпевшей кольцо, он повалил её на пол, придавил её ногами и заломил руку за спину.

Медики диагностировали у потерпевшей тупую травму руки, растяжение связок плеча, ушиб мягких тканей правой кисти в виде отека. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде 3 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Барабинского судебного района Новосибирской области.

Новосибирск, Иван Гридин

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