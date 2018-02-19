Житель Сочи нанял киллера для своей сестры и родителей ради наследства

22-летний житель Сочи готовил заказное убийство своих родителей и малолетней сестры. Расплачиваться с киллером молодой человек собирался из денег, полученных в наследство после гибели родственников.

По данным следствия, парень рассказал о своих планах избавиться от близких своему приятелю. С тех пор за ним наблюдали полицейские. «Исполнителем» заказного убийства представился оперативник, он же взял у заказчика расписку о том, что тот выплатит 3 млн рублей за убийство после того, как получит наследство.

Молодой человек предоставил «киллеру» информацию о планировке квартиры, а также о камерах видеонаблюдения, передал охотничий нож и средства конспирации. Задержали заказчика в тот момент, когда «исполнитель» отчитался об убийстве.

«Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «а,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц по найму)», – сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю уточнили, что молодой человек собирался получить наследство, избавившись не только от своих родителей, но и малолетней сестры.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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