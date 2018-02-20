В Махачкале обрушились стены трех домов

В Махачкале произошло обрушение стены трех частных домов, построенных вплотную друг к другу. ЧП случилось в 22:00 по местному времени 19 февраля улице Даниялова. Спасатели эвакуировали всех жильцов, по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Люди размещены в гостинице и у родственников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

«На территории шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу (одно строение), произошло обрушения трех из них. Остается угроза обрушения стен оставшихся трех хозяйств. В связи с этим на время восстановительных работ и возмещения ущерба жильцы эвакуированы в гостиницу «Ленинград» и будут полностью обеспечены всем необходимым», – рассказал представитель регионального ГУ МЧС.

Также отмечается, что в ликвидации последствий происшествия привлечены 32 человека и 10 единиц техники.

По данным местных СМИ, обрушение произошло из-за проведения земляных работ – рытье котлована для строительства многоквартирного дома.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 19.02.18

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