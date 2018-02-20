В Перми в ДТП с автобусами погиб мальчик, два человека травмированы

Сегодня утром, 20 февраля, в Перми произошла серьезная дорожная авария с участием двух маршрутных автобусов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП случилось около 7:00 на перекрестке Уинской и Макаренко.

Установлено, что один из участников автоаварии двигался по улице Макаренко в направление улицы Уинская. По предварительным данным, на круговом движении водитель не предоставил преимущество в движении другому автобусу, из-за чего допустил с ним столкновение.

Фото: УМВД по Пермскому краю

В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир одного из автобусов, еще два человека получили травмы и были доставлены в больницы. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

По данному факту сотрудники следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми возбудили уголовные дела по статьям «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека» (ч.3 ст.264, п.«в» ч.2 238 УК РФ).

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 20.02.18

На семилетнюю девочку упали хоккейные ворота. / Директору ФБК аукнулась «забастовка избирателей» задержанием в Шереметьево. / Поехали: Украина подала иск о нарушении Россией конвенции по морскому праву. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»