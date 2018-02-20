Житель Иркутска взыскал 800 тысяч рублей с автозаправки за некачественное топливо

Иркутский автомобилист выиграл суд у АЗС, где его заправили некачественным топливом. Горожанину удалось отсудить у автозаправки 800 тысяч рублей, сообщается на сайте Свердловского районного суда Иркутска.

В своем иске иркутянин указал, что заправил свой автомобиль AUDI Q7 дизельным топливом на одной из городских АЗС, после чего доехал до торгового центра, но, вернувшись через полчаса, не смог завести автомобиль.

Экспертиза показала, что у машины разрушен топливный насос двигателя, причиной стало использование дизтоплива ненадлежащего качества.

Представитель АЗС вину заправки не признал, заявив, что все реализуемое компаний топливо качественное и соответствует всем требованиям нормативно-правовых актов.

Суд удовлетворил иск в пользу автовладельца и постановил взыскать с ответчика стоимость заправленного бензина, убытки, связанные с оплатой экспертиз, ремонт автомобиля, а так же штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителя. Общая сумма превысила 800 тысяч рублей.

По данным СМИ, иск был предъявлен к владельцу АЗС – АО «Иркутскнефтепродукт», представляющему на региональном рынке нефтепродуктов «Роснефть».

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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