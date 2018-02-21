Забайкальского «черного риелтора» суд «закрыл» пожизненно

В Забайкалье суд вынес приговор 45-летнему Николаю Борисенко. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в совершении 10 преступлений, среди которых убийства, совершенные организованной группой из корыстных побуждений, мошенничество в особо крупном размере, дача взяток и другие.

Суд установил, что в 2009 году Борисенко после освобождения из мест лишения свободы организовал преступную группу «чёрных риелторов», целью которой было совершение хищений квартир путем их незаконного отчуждения по фиктивным договорам купли-продажи и извлечение преступного дохода от дальнейшей реализации.

В свою преступную группировку Борисенко вовлек 9 человек , часть из которых занималась регистрацией незаконно полученной недвижимости, в том числе за счет взяток должностным лицам, а часть занималась физическим устранением свидетелей, потерпевших и участников организованной преступной группы с целью сокрытия последствий преступной деятельности, защиты от разоблачения и уголовного преследования.

Так, с июня 2009 года по май 2010 года преступная группировка под руководством Борисенко совершила на территории Читы и Хилокского района ряд тяжких и особо тяжких преступлений. После совершения преступлений Борисенко на протяжении нескольких лет скрывался от правоохранительных органов не только на территории РФ, но и за ее пределами, пока не был задержан в Оренбургской области при попытке пересечь Государственную границу России из Казахстана. При этом у злоумышленника был при себе подложный паспорт на имя другого человека с вклеенной в него фотографией.

Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в сумме 500 тысяч рублей. Остальные соучастники ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Чита, Иван Гридин

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