Туристический автобус врезался в фуру на юге Кузбасса: много погибших и раненых

Полиция возбудила уголовное дело после лобового столкновения туристического автобуса и фуры в Кемеровской области, в результате которого погибли 6 человек, еще 14 получили травмы.

Расследование ведется по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», говорится в сообщении регионального полицейского главка.

По данным ведомства, авария произошла сегодня около часа ночи в Чебулинском районе, на 424-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Автобус «Хайгер», следовавший из Красноярского края на горнолыжный курорт Шерегеш на юге Кузбасса, занесло на дороге, он выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Вольво». В результате ДТП 6 человек погибли – четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры. Еще 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В автобусе находились 52 человека – два водителя и 50 пассажиров.

Отмечается, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска. Он выполнял частный рейс в Шерегеш.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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