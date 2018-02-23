В Красноярске подростки на вечеринке пытались зажарить кошку в духовке СКР начал проверку издевательств над животным

Красноярские следователи проводят проверку по факту жестокого обращения с животными после того, как в Сети появилось видео с издевательствами над кошкой. Подростки на вечеринке несколько раз запихнули животное в раскаленную духовку. Перед этим, по информации местной прессы, юные живодеры сломали несчастной кошке позвоночник, чтобы она не смогла сбежать.

Ролик вызвал волну возмущенных комментариев с угрозами в адрес извергов, после чего они удалили видео из соцсетей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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