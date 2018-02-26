Под Иркутском в ДТП с молоковозом и лесовозом погибли три человека

В Черемховском районе Иркутской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла утром 26 февраля вблизи деревни Худорожкино.

По предварительным данным, молоковоз на базе грузовика Hyundai, ехал в сторону Иркутска, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с попутным лесовозом на базе КамАЗа с прицепом.

От удара бревна, находившиеся в прицепе, деформировали кабину молоковоза. В аварии погибли три человека – все жители Нукутского района. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимаю меры к ликвидации последствий ДТП.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 26.02.18

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